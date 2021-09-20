В Воронежской области стали известны предварительные итоги выборов

В тройке призеров выборной гонки справедливороссы пока опережают ЛДПР. Фото: Кирилл Мишин

В ночь на понедельник, 20 сентября, стали известны предварительные результаты выборов в Госдуму в Воронежской области. О них сообщили в региональном избиркоме. Оговоримся, что все это данные на 4 утра, подсчет голосов продолжается, и изменения еще возможны.

В Воронежском округе № 87 на первом месте «молочный король» Аркадий Пономарев. За него проголосовали 38 162 избирателя. На втором месте депутат Воронежской гордумы от КПРФ Владимир Калинин – 15 780 голосов. Остальные кандидаты далеко позади.

В Правобережном округе № 88 уверенно лидирует Сергей Чижов – 58 846 голосов. Вторым идет выдвиженец КПРФ Денис Коломенцев. За него проголосовали 21 395 человек.

В Аннинском округе № 89 у единоросса Андрея Маркова 43 874 голоса. На втором месте снова представитель КПРФ. Александр Шабунин получил больше, чем в три раза меньше голосов - 13 913.

В Павловском округе № 90 с подавляющим преимуществом лидирует бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев – 97 632 голосов. Для сравнения идущий на втором месте коммунист Денис Рослик получил всего 16 411.

Что касается партийного списка, то по итогам обработки 25,9% бюллетеней в Воронежской области на первом месте «Единая Россия» (48,8%) голосов, на втором КПРФ — 22,6%, на третьем «Справедливая Россия — За правду» — 6,5%. Четвертое-пятое места делят ЛДПР и «Новые люди» — по 6,1%.