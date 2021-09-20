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Общество20 сентября 2021 11:06

Созданную взамен жуткой скульптуры Нововоронежскую Аленку могут установить уже в октябре

Новый памятник готов и под него благоустроили площадку
Ирина ШАБАНОВА
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Новая Аленка совсем другое дело. Группа "Подслушано Воронеж"

Новая Аленка совсем другое дело. Группа "Подслушано Воронеж"

Памятник Нововоронежской Аленке взамен жуткой скульптуры, практически готов и он совершенно не похож на предыдущую его версию. Фотографии скульптуры появились в группе «Подслушано Нововоронеж» в воскресенье, 19 сентября. Организаторы подтвердили их подлинность и приоткрыли завесу тайны.

Как рассказала председатель Нововоронежской городской общественной организации всероссийской организации ветеранов Лидия Федорова, памятник планируется установить в центре города в сквере в октябре. Уже готова под него благоустроенная площадка. Авторы новой скульптуры пока не раскрываются, о них отдельно расскажут на открытии.

– Это наши меценаты, они нам дарят скульптуру Аленки. Было много вариантов нового памятника, долго обсуждали и остановились на этом. Деньги за предыдущую скульптуру нам вернули, и мы их потратили на благоустройство Нововоронежа, – поделилась Лидия Федорова.

В соцсетях уже активно обсуждают новый вариант памятника основательнице села Новая Аленовка. Девушка на нем приятная и она приглянулась местным жителям.

Впрочем, предыдущий вариант – «жуткий арт-объект» тоже не пропадет даром. Его, как известно, за 2,6 млн рублей приобрела Группа Компаний Хамина и памятник должны установить в будущем парке скульптур сити-парка «Град».