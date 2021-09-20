В Воронежской области в аварии с грузовиком и микроавтобусом число пострадавших возросло до 12

Авария в Богучарском районе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Число пострадавших в аварии в Богучарском районе, случившейся вечером в воскресенье, 19 сентября, возросло до 12. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, около девяти вечера на 758 километре трассы «Дон» грузовик «Шакман» так неудачно повернул налево, что врезался в попутный микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». Оказалось, что после этого «Мерседес» отбросило на разделительную полосу. Там он ударился об стоявший «КамАЗ».

Авария в Богучарском районе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

45-летний шофер грузовика, 56-летний водитель «Мерседеса» в аварии серьезных травм не получили. Так же, как и 44-летний житель Воронежской области, сидевший за рулем «КамАЗа». А вот 12 пассажиров «Мерседеса» попали в больницу (ранее сообщали о семи). Среди раненых 12-летний ребенок и 17-летний подросток, а также трое мужчин 34, 45 и 64 лет и семь женщин в возрасте от 18 до 63 лет.

Авария в Богучарском районе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария в Богучарском районе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять причины неудачного маневра водителя грузовика и другие обстоятельства ДТП.