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Общество20 сентября 2021 10:46

Нововоронежская АЭС готова к работе в осенне-зимний период

Готовность Нововоронежской АЭС к несению максимальных нагрузок осенне-зимнего периода подтвердила общестанционная комиссия
Источник:kp.ru
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Автор фото – Ольга Мартынова

Автор фото – Ольга Мартынова

В состав комиссии вошли: главный инженер, начальники цехов и подразделений, специалисты отдела технической инспекции и промышленной безопасности.

Комиссия провела проверку готовности к работе основного оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, электро- и гидротехнического оборудования, а также состояния зданий и сооружений с осмотром огнезащитных покрытий строительных конструкций.

Подобные проверки проводятся ежегодно и оценивают качество выполнения предписаний по подготовке к осенне-зимнему периоду. Это залог надежной и бесперебойной работы атомной станции, соблюдения установленного графика несения нагрузки и выполнения заданий по отпуску электрической и тепловой энергии.

По заключению комиссии выполнены все ключевые показатели готовности к надежной и стабильной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС