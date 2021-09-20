Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по воронежской области

В Каменском районе на 150 километре автодороги «Воронеж – Луганск» вчера, 19 сентября, автомобиль «Ситроен С4» при обгоне сбил на встречке мотоцикл «Минск». Водителя и его пассажирку госпитализировали. Мотоциклист позже скончался в больнице.

Как рассказали в региональном главке, по предварительным данным, 41-летний житель города Лиски на иномарке пошел на обгон «Рено Дастер», под управлением 61-летнего жителя Павловского района. Он не убедился в безопасности маневра и буквально лоб в лоб столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом.

Полиция устанавливает обстоятельства происшедшегою