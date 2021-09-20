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Происшествия20 сентября 2021 10:09

В центре Воронежа сгорела «Лада»

Пожар случился на улице Пятницкого
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили через восемь минут после сообщения о нем.

Пожар потушили через восемь минут после сообщения о нем.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в Центральном районе на улице Пятницкого загорелась «Лада-Приора».

- Об этом ЧП в дежурную часть сообщили в 20.16. На место возгорания выехала пожарная машина с четырьмя сотрудниками МЧС. Пожар потушили за считанные минуты – уже в 20.24. Огонь успел повредить моторный отсек автомобиля на площади два квадратных метра. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.