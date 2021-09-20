В Воронежской области в аварии с двумя легковушками двое погибли, один ранен

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

На автодороге «Курск-Воронеж-Борисоглебск» в Нижнедевицком районе столкнулись «четырнадцатая» и автомобиль марки Chery. Водитель отечественной легковушки и его пассажирка погибли на месте. 62-летнего мужчину, который был за рулем иномарки, госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 20 сентября.

ДТП произошло сегодня, около 6.50 утра на 176 км трассы. По данным полиции, ВАЗ-2114 управлял 25-летний местный житель. Личность девушки, которая находилась в салоне его авто, пока не установлена.

По факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.