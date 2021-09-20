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Общество20 сентября 2021 9:42

В Воронеже Левобережный район встал в пробке

Очень сильно затруднено движение транспорта на улицах Брусилова и Димитрова
Олег КУЗНЕЦОВ
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По пробкам Воронеж постепенно приближается к Москве.

По пробкам Воронеж постепенно приближается к Москве.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С утра понедельника, 20 сентября, на трех улицах Левобережного района возникли огромные пробки.

Медленнее всего машины едут сейчас на пересечении Ленинского проспекта и улицы Брусилова недалеко от выезда с Чернавского моста. Там случилась авария, и автомобили вынуждены плестись со скоростью пешеходов.

Ситуация на дороге на перекрестке улицы Брусилова и Ленинского проспекта.

Ситуация на дороге на перекрестке улицы Брусилова и Ленинского проспекта.

Фото: Яндекс.Пробки

Немного быстрее транспорт едет на улице Димитрова по направлению к Остужевскому кольцу. Там пробка понемногу рассасывается после ДТП, случившегося недалеко от кольца. Надо сказать, что затор в этом месте становится традиционным. Он был и вечером 19 сентября, и утром 13-го. Возможно, в перспективе от проблем на этом участке спасет строительство новой дороги. Но во время его пробки станут еще более мощными.

А такая картина на большей части улицы Димитрова.

А такая картина на большей части улицы Димитрова.

Фото: Яндекс.Пробки