В Воронеже Левобережный район встал в пробке

По пробкам Воронеж постепенно приближается к Москве.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С утра понедельника, 20 сентября, на трех улицах Левобережного района возникли огромные пробки.
Медленнее всего машины едут сейчас на пересечении Ленинского проспекта и улицы Брусилова недалеко от выезда с Чернавского моста. Там случилась авария, и автомобили вынуждены плестись со скоростью пешеходов.
Ситуация на дороге на перекрестке улицы Брусилова и Ленинского проспекта.
Фото: Яндекс.Пробки
Немного быстрее транспорт едет на улице Димитрова по направлению к Остужевскому кольцу. Там пробка понемногу рассасывается после ДТП, случившегося недалеко от кольца. Надо сказать, что затор в этом месте становится традиционным. Он был и вечером 19 сентября, и утром 13-го. Возможно, в перспективе от проблем на этом участке спасет строительство новой дороги. Но во время его пробки станут еще более мощными.
А такая картина на большей части улицы Димитрова.
Фото: Яндекс.Пробки