В Воронежской области пропал пенсионер с плохой памятью

Ориентировка волонтеров

Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 67-летнего Петра Мышолова. Пенсионер пропал в Эртиле. С 13 сентября о нем ничего не известно его родным.

По информации добровольцев, пенсионер страдает провалами в памяти. Он нуждается в медицинской помощи.

Его приметы: рост 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения был одет в серо-синюю куртку, темно-синюю рубашку, черные спортивные штаны и коричневые туфли.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.