В Воронежской области ищут 19-летнюю девушку

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области волонтеры начали поиски пропавшей в Борисоглебске 19-летней Жанны Новиковой. Последний раз ее видели почти месяц назад, 25 августа. Ориентировку в соцсетях опубликовали волонтеры «Лиза Алерт» 20 сентября.

Известны приметы пропавшей. Рост Жанны 175 сантиметров, она худощавого телосложения. У нее каштановые волосы и голубые глаза. В чем она была одета в день исчезновения – неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.