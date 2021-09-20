В Воронеже готовят к обновлению ветхий квартал в Ленинском районе

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Воронеже готовятся в реновации еще одного ветхого квартала. Речь идет об участке, расположенном между переулком Вишневым и улицей Чапаева. Это следует из постановления, опубликованного 17 сентября на сайте мэрии Воронежа.

В документе сказано о нескольких домах, которые планируется снести или реконструировать. За право провести реновацию участка площадью 4,19 га можно будет побороться на аукционе.

В список к попали 22 одноэтажных дома в переулке Вишневом на улице Чапаева. Из них строения №7 и 13 в переулке Вишневом признали аварийными. На месте снесенных домов появится жилая застройка.

Ранее власти Воронежа сообщили о развитии квартала в Коминтерновском районе.