В Воронежской области стала известна предварительная явка на выборах в Госдуму

Илья Иванов подвел предварительные итоги выборов по явке. Фото: vk.com/ikvo36

В воскресенье, 19 сентября председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов сообщил о предварительных итогах выборах в Госдуму. Пока только с точки зрения явки людей на участки.

По предварительным данным, явка по Воронежской области составила 52,41%, по Воронежу – 32,65%. Окончательные цифры будут известны по итогам обработки протоколов избирательных комиссий региона.

Явка на повторных выборах в Воронежскую областную Думу была значительно ниже – всего 29,62%.