В Воронежской области в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса пострадали семь человек

Авария случилась 19 сентября примерно в 20.45 в Богучарском район. На 757 км автодороги М4-Дон, в направлении Ростова-на-Дону, столкнулись две машины.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, грузовик «Шакман» разворачивался с крайней правой полосы, а «Мерседес Спринтер» двигался в попутном направлении. В микроавтобусе находились водитель и 17 пассажиров (в том числе второй водитель).

В результате ДТП телесные повреждения получили семь пассажиров микроавтобуса. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и личности пострадавших.