Воронежский «Факел» разгромил краснодарскую «Кубань» и поднялся на третье место

Андрей Разборов сделал дубль и показал, что вновь набрал оптимальную форму. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Краснодаре когда-то считался сложнейшим выездом для «Факела» в сезоне. Но не на этот раз. Сейчас «Кубань» - аутсайдер ФНЛ.

Впрочем, в начале матча игра была в принципе равная. Длилось это чуть более получаса. А потом за дело взялся Хызыр Аппаев. Форвард «Факела» классным ударом из-за штрафной забил свой второй гол в двух играх подряд – 1:0 на 34 минуте.

Во втором тайме преимущество «Факела» было уже явным. На 50 минуте Аппаев проявил себя уже в роли ассистента. Его классный пас Андрей Разборов не испортил, элегантно перебросив мяч через тезку, вратаря «Кубани» Климовича – 2:0. Почти тут же он не реализовал еще один классный момент. Но эта неудача только по-спортивному разозлила нашего Андрея. На 65 минуте он здорово разобрался (говорящая фамилия-то) аж с тремя игроками «Кубани» и хладнокровно направил мяч в угол ворот – 3:0. Есть дубль, да еще какой!

Одного из героев матча Аппаева заменил Максим Максимов. И он тоже успел отметиться на табло. Сначала с его ударом с трудом справился Климович, но мяч на правом фланге подхватил Артем Кулишев, вернул его в центр Максимову, и Максим ударил уже так, что шансов у вратаря уже не было – 4:0.

«Факел» набрал 24 очка и перебрался на третье место. От занимающего вторую строчку таблицы «Оренбурга» теперь его отделяет всего одно очко. А от лидера, московского «Торпедо», по-прежнему четыре.

Следующий матч «Факел» проведет дома 25 сентября против московского «Спартака-2». Именно дубль «красно-белых» воронежская команда подвинула с третьего места на четвертое. Так что игра будет принципиальной. Начнется она в 18.00.