«Молодежка» воронежского «Факела» заработала первое очко в сезоне

Первое очко должно придать сил юным футболистам "Факела-М". Фото: с сайта ФК "Факел"

Удачным получился для «Факела-М» выезд в Рязань. Матч с одноименным клубом принес «молодежке» главного воронежского футбольного клуба первое очко в сезоне.

Счет открыл игрок «Факела-М» Батищев на 25 минуте. Отыгрались рязанцы довольно быстро. На 31 минуте Наговицын реализовал пенальти – 1:1. После этого хозяева поля, как ни старались, забить победный гол не смогли.

Таким образом, «Факел-М». хоть и остался на последнем, 11 месте, в зоне «Центр» ПФЛ, но уже без «баранки» в графе очки. Почин сделан, так держать.