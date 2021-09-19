В Воронеже девушка из медицинского общежития пожаловалась на потоп

Когда наведут порядок в медицинском общежитии, пока непонятно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» девушка, живущая в общежитии медицинского университета, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала о настоящем потопе, начавшемся после дождей.

- Всю ночь лилась вода по стенам, по потолкам, где-то отвалилась штукатурка, обои начали отклеиваться, где-то вода в шкаф затекла и намочила одежду. Тазики заполняются за полчаса. Кто-то ведь додумался менять крышу осенью, кто-то ведь решил даже не накрывать ее, зная, что всю неделю будет дождь. А стоимость общежития выросла. За что? Вечером на обходе охранник к нам заглянул, спросил: «Течёт?» А что, не видно? Мы ему предложили, чтобы мальчики сходили и накрыли хоть чем-то потолок. Он махнул рукой и сказал: «Не надо». Мы звонили коменданту, она сказала что сегодня выходной, никто не будет этим заниматься, ставьте тазики и вообще делайте что хотите. А потом и вовсе отключила телефон. Звонили в 112, нам дали номер дежурного по 5-му общежитию, он сказал: «мы записали это в журнал происшествий и больше ничем не можем помочь». Мы сейчас сидим без электричества, отключили, чтобы не дай бог не коротнуло.

В общежитии подтвердили, что проблема существует, но решать ее, видимо, будут только после выходных.