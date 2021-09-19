В Воронеже пропал мужчина без мизинца и двух передних зубов

Евгения Колесникова нет дома уже третьи сутки. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили еще об одном пропавшем человеке. С 16 сентября в Воронеже ищут ушедшего из дома на улице Туполева и пока не вернувшегося 37-летнего Евгения Колесникова. Последний раз он выходил на связь, когда был на улице Минской.

Приметы Евгения Колесникова: рост 180 сантиметров, среднего телосложения. На правой руке нет фаланги мизинца, во рту нет двух передних зубов. В день исчезновения был одет в черный спортивный костюм, с собой у него была маленькая темно-синяя сумка.

Всех, кто что-то знает о том, где сейчас находится или может быть Евгений, просят позвонить по телефонам 8-961-182-95-90, 112 или 02.

Напомним, в Воронеже также разыскивают 16-летнего подростка Виктора Степина. Юноша раньше уже уходил из дома, но ненадолго, а сейчас его не могут найти уже 16 дней.