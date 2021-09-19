Председателем воронежского отделения Союза архитекторов стал помощник губернатора

Константин Кузнецов. Фото: Телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

В Воронеже назначили нового председателя воронежского отделения Союза архитекторов. Им стал помощник губернатора Александра Гусева 38-летний Константин Кузнецов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник в своем посте начал с поздравления новому председателю. А потом обосновал, за какие заслуги он получил этот пост:

- Константин Юрьевич работал в городском управлении главного архитектора, теперь он куратор целого ряда проектов по развитию общественных пространств города. Площадь Победы, Петровская набережная, проспект Революции – малый перечень того, во что Константин вложил свои талант и знания.

Ранее кандидатуру Кузнецова рассматривали как замену ушедшей с поста главного архитектора Воронежа Людмилы Подшиваловой.