В Воронеже Остужевское кольцо снова встало в огромной пробке

Пробки в Воронеже все чаще напоминают московские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские водители, проезжающие через Остужевское кольцо, около четырех часов дня воскресенья, 19 сентября, надолго там застряли. Из-за аварии, случившейся недалеко от гипермаркета «Линия», в этом месте машины вынуждены были двигаться с черепашьей скоростью, либо и вовсе стоять.

По данным специализированного сервиса Яндекса, пробка растянулась от супермаркета Metro и почти до Северного моста – а это несколько километров. Сейчас она немного уменьшилась, По направлению к Северному мосту очень трудно проехать до «Линии», дальше полегче.

Так сейчас движутся машины на Остужевском кольце. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, это уже вторая огромная пробка в этом месте за последние шесть дней. Но утром 13 сентября она была более предсказуема – все же начало рабочей недели. То ли еще будет, когда начнется строительство новой дороги, а оно не за горами. С другой стороны, она призвана наконец-то разгрузить слишком часто в последнее время становящееся ловушкой для водителей Остужевское кольцо.