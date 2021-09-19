Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев голосовал на избирательном участке в центре Воронежа

Алексей Гордеев, как истинный джентльмен, первой дал проголосовать жене. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В воскресенье, 19 сентября, приехавший в Воронеж заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев принял участие в выборах. Он приехал с женой Татьяной на избирательный участок № 14/20, располагающийся в средней школе № 37 на улице Пятницкого.

Супруги Гордеевы воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», подав заявление о голосовании по месту нахождения.

– Несмотря на дождливую погоду, мы пришли проголосовать, - сказал после своего волеизъявления Алексей Гордеев. - Считаем, что это очень важный шаг для каждого гражданина. Формируется парламент страны на ближайшие пять лет. Какая будет социально-экономическая политика, во многом зависит от качества формирования Государственной Думы. Поэтому считаю, надо голосовать.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, кстати, проголосовал в первый же день – 17 сентября в гимназии имени Басова.

По данным на поздний вечер 18 сентября, проголосовали 35,17 жителей Воронежской области. Самая высокая явка в Новохоперском районе – 68 процентов, самая низкая в Воронеже – 19,29 (среди районов столицы Черноземья в аутсайдерах Коминтерновский – 16,29%). Серьезных нарушений пока на выборах не обнаружили ни отечественные, ни иностранные наблюдатели.

Напомним, избирательные участки в Воронежской области, как и по всей стране, открыты до 20.00.