Под Воронежем студент подал в суд на военкомат

Повестка с требованием явиться на призывной пункт стала для студента поводом обратиться в суд. Фото: Алексей ФОКИН

В Семилукском районном суде рассмотрели иск студента Международного института компьютерных технологий. Молодой человек утверждал в своем заявлении, что призывная комиссия незаконно приняла решение о том, чтобы забрать его в армию. Студент пояснил, что закончил бакалавриат, но имел намерение поступить в магистратуру. До 31 августа он был на каникулах. А на 25 июня ему пришла повестка в армию. На призывной пункт юноша не явился.

В суде выяснили, что студента по результатам медицинской комиссии, проводимой весной 2021 года, признали годным к военной службе. И прислали повестку. Вроде бы все логично. Однако не было решения призывной комиссии о том, что этого юношу нужно именно сейчас брать в армию. А без него отправка повестки является незаконной.

Тем не менее в иске студенту отказали. Дело в том, что он не оспаривал незаконность выдачи ему повестки. Судя по активности молодого человека, за ним не «заржавеет» подать новый иск. И шансы выиграть его у студента, судя по всему, немалые.