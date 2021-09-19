В Воронеже сгорела дача

Огонь потушили в 18.32. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 18 сентября, в 17.45 загорелся дачный дом на Дальних садах в Советском районе в садоводческом товариществе «Мичуринец» на улице Крайней.

На место ЧП выезжали три пожарные машины с 12 специалистами МЧС. Они справились с огнем в 18.32. К тому времени пламя повредило кухню 2х3м и веранду такой же площади.

- На пожаре пострадал хозяин дачи. Он получил ожоги, однако от госпитализации отказался, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.