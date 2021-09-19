В Воронеже пропал 16-летний подросток

Виктора Степина нет дома уже 16 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 16-летнего Виктора Степина. Подросток ушел из дома в Северном микрорайоне 3 сентября. С тех пор дома он не появлялся, на звонки не отвечает.

Юноша имеет обыкновение периодически пропадать, но до этого он через несколько дней появлялся.

Приметы Виктора Степина: рост 170 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. 3 сентября был одет в красную рубашку, черные джинсы, обут в синие кроссовки. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о том, где Виктор сейчас просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).