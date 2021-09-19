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Общество19 сентября 2021 14:25

В Воронеже пропал 16-летний подросток

Виктор Степин уже не первый раз уходит из дома, но раньше не было такого, чтобы он не возвращался две недели
Юрий КОЗЛОВ
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Виктора Степина нет дома уже 16 дней.

Виктора Степина нет дома уже 16 дней.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 16-летнего Виктора Степина. Подросток ушел из дома в Северном микрорайоне 3 сентября. С тех пор дома он не появлялся, на звонки не отвечает.

Юноша имеет обыкновение периодически пропадать, но до этого он через несколько дней появлялся.

Приметы Виктора Степина: рост 170 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. 3 сентября был одет в красную рубашку, черные джинсы, обут в синие кроссовки. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о том, где Виктор сейчас просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).