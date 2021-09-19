Под Воронежем мужчина перевел мошенникам 1,65 миллиона рублей

Если хотите, чтобы ваш кошелек не опустел, не верьте звонкам незнакомцев. Фото: из архива «КП»

В Нижнедевицком районе 59-летний мужчина лишился солидной части своих сбережений. Ему позвонил незнакомец и представился полицейским из Московской области. Мнимый страж порядка заявил собеседнику, что задержан мошенник, который на допросе признался, что сделал несколько операций по взлому его счета.

Потом аферист заявил, что с мужчиной свяжется сотрудник Центрального банка России и посоветует, как обезопасить свои сбережения. Через несколько минут по телефону позвонил еще один мошенник и заявил, что все деньги необходимо перевести на 30 абонентских номеров.

Житель Нижнедевицкого района переводил свои кровные четыре дня. И только потом понял, что стал жертвой аферистов. Но 1 652 000 рублей уже «уплыли» в неизвестном направлении.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 18 сентября в Воронежской области было десять сообщений о похожих аферах. Общий ущерб, причиненный поверившим мошенникам людям, составил более двух миллионов рублей – рассказали в региональном ГУ МВД. - Предлоги, под которыми аферисты предлагали своим жертвам отдать им свои сбережения, - незаконные операции по банковскому счету, выдача кредита, продажа или покупка товаров либо оказание услуг через сайты бесплатных объявлений, а также игра на бирже.

Стражи порядка еще раз призывают жителей Воронежской области не верить звонкам незнакомцев, призывающих под любыми предлогами перечислить ваши деньги по неким «мутным» адресам. А если все же стали жертвой мошенников, немедленно звоните в полицию. Чем раньше это сделаете, тем больше будут шансы найти преступников.