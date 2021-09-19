В Воронежской области коронавирус убил еще 29 человек

Число выздоровевших за последние сутки сократилось на 105 людей, а количество умерших - всего на два человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шокировавшие в субботу, 18 сентября, цифры (31 умерший от «ковида») в воскресенье, 19 сентября, немного снизились. И все равно смертность велика – 29 человек ушли в мир иной за последние сутки из-за этой жуткой заразы. Всего же коронавирус свел в могилу уже 5492 жителя Воронежской области.

На этом фоне не слишком радуют и данные по количеству выздоровевших. Их на утро 19 сентября прибавилось всего 206 (18-го было 311). Общее число победивших «ковид» жителей Воронежской области сейчас 107 476.

Напомним, утром 19 сентября санитарные врачи сообщили о новом печальном рекорде по суточному числу заболевших «ковидом» - заразились 492 человека.