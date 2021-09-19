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Общество19 сентября 2021 12:27

В Воронежской области – новый рекорд по заболевшим коронавирусом

Предыдущий был установлен сутки назад
Юрий КОЗЛОВ
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В больницы попадают все больше жителей Воронежской области с "ковидом".

В больницы попадают все больше жителей Воронежской области с "ковидом".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число суточных заболеваний коронавирусом неуклонно приближается к отметке в 500 заразившихся. На утро воскресенья, 19 сентября, стало известно о новом печальном рекорде. Число заразившихся за последние сутки – 492. 18-го, напомним, был установлен рекорд за всю пандемию в нашем регионе – 488 заболевших. Теперь он побит.

Всего с начала пандемии заболели уже 127 502 жителя Воронежской области.

Причины роста числа заболеваний лежат на поверхности – люди возвращаются из отпусков, установилась промозглая дождливая погода. К тому же бдительность притупляется, и все больше народу появляется в общественных местах без медицинских масок.