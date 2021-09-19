В Воронеже дождливая погода продлятся почти всю следующую рабочую неделю

И теперь у меня впереди дожди... Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики сообщили, что дождливая погода, установившаяся в Воронеже, продлится еще долго. По крайней мере до четверга, 23 сентября.

- На погоду сейчас влияет циклон, который приносит ветер разных направлений. Когда в середине недели подует северо-западный, станет несколько холоднее и ночью, и днем. Зато и дожди уже будут не такими сильными, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 20 сентября, вместо восточного ветра подует юго-восточный. Синоптики ожидают сильный дождь при +11 градусах. Днем все так же будет лить как из ведра. Но потеплеет до +17.

Во вторник, 21 сентября, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. Дождь не ослабеет, температура понизится до +8. Днем обещают +14. Дождь будет уже не таким сильным.

В ночь на среду, 22 сентября, подует северо-западный ветер. Снова слабый дождь на этот раз при +7 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +12. Дождь не усилится, но и не прекратится.

Только в ночь на четверг, 23 сентября, синоптики дождя не ожидают. При этом будет холодно - +6 градусов. Днем снова пойдет дождь, хотя и слабый. Температура будет такой же, как и сутками ранее, - +12.