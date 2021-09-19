В Воронеже водитель «Вольво» протаранил две машины: четверо ранены

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 18 сентября, в 17.20 недалеко от дома № 50/1 на улице Миронова Коминтерновского района случилась авария.

35-летний водитель «Вольво V40», ехавший по Антонова-Овсеенко со стороны Московского проспекта в направлении улицы Миронова, видимо, не учел, что дорога мокрая. Он не успел затормозить и врезался в «Мицубиси-Лансер», которым управлял 19-летний юноша. Потом «Вольво» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой», которой рулил 18-летний водитель.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: водители «Вольво» и «Лады» и двое пассажиров отечественной машины: юноши 18 и 19 лет. Их всех отвезли в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.