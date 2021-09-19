Воронежский «Буран» победил питерское «Динамо» и поднялся на девятое место

"Ураганные" ликуют - они одолели динамовцев в серии буллитов. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч с «Динамо» из Санкт-Петербурга, идущем в первой тройке ВХЛ, выдался очень упорным. «Распечатать» ворота питерцев удалось только в конце второго периода. Розыгрыш большинства 5 на 3 точным броском завершил Андрей Демидов – 1:0.

Третий период прошел интересно, с обилием опасных моментов. Но реализовать сумели только один. К сожалению, это сделали питерцы. Александр Кучерявенко отправил в шайбу в ворота Захара Виноградова всего за две минуты до конца основного времени – 1:1. После матча наш голкипер заявил, что совершил в этом эпизоде ошибку.

Овертайм прошел без голов. Долго не удавалось забросить шайбу и в серии буллитов. Смог это сделать только Эдуард Насыбуллин. Его бросок принес «Бурану» два очка и вторую домашнюю победу подряд.

- Это был очень важный матч, мы понимали, с кем играли, «Динамо» - это сила, лидер, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - У них прекрасные исполнители, они здорово провели домашнюю серию. Поэтому мы серьезно готовились к этому матчу. Очень много эмоций оставили в игре с «Рязанью», где-то сегодня их немножко не хватало может быть. Но спасибо болельщикам, которые старались их вернуть, скажем так. Мы просили сыграть очень строго в обороне, потому что, повторюсь, это очень мастеровитая команда, много забивает, особенно в большинстве. Это нам удалось. Немножко не дотерпели. Почему-то в третьем периоде ушли в оборону, хотя ребят просили больше сыграть в атаке. И этот гол, который мы пропустили, он назревал, скажем так. Попробуем проанализировать, разобраться. Но удача все же повернулась к нам в этом матче.

«Буран» набрал семь очков и поднялся на девятое место после шести игр. Впереди матч 20 сентября с еще одной питерской командой «СКА-Невой». Фарм-клуб СКА после четырех игр набрал восемь очков и занимает четвертое место. Ледовая битва «ураганных» с армейцами начнется в 19.00.