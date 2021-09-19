Вместо «Алисы» на «Черноземфесте» в Воронеже выступит Anacondaz

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Организаторы фестиваля «Чернозем» сообщили об изменениях в списке участников форума. 24 сентября на Главной сцене выступит группа Anacondaz (ранее коллектив планировал сыграть в августовские даты, а от сентябрьских хотел отказаться из-за плотного гастрольного графика). Коллектив выступит в 18.40.

Зато фестиваль потерял одного из хэдлайнеров - не приедет группа «Алиса». Об отмене приезда коллектив сообщил на своей страничке в соцсетях.

- Уважаемые! В связи с возникшими требованиями к проходу на фестиваль «Чернозем», которые ведут к сегрегации зрителей, группа «Алиса» вынуждена отказаться от участия в этом мероприятии. В нашем понимании, поход на концерт должен сопровождаться только билетом, а не пропуском из медицинского учреждения или неожиданной сдачей анализов, - отметил коллектив.

Такое решение «Алиса» приняла после того, как организаторы рок-феста сообщили о новых требованиях прохода на форум.

Зрителям необходимо либо предъявить сертификат о вакцинации (перенесенной болезни), либо (если этих документов нет) пройти бесплатное экспресс-тестирование в медицинских пунктах, которые организуют прямо возле фестивальной площадки. Сертификат о вакцинации или перенесенной болезни желательно предъявить в распечатанном виде. Но можно и в электронном - QR-код на экране смартфона, чтобы не задерживать движение очереди на входе.