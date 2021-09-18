В Нововоронеже задержали серийную карманницу из Липецкой области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новоусманскому району задержали 54-летнюю жительницу Липецкой области, подозреваемую в кражах кошельков у пенсионеров на местном рынке. Ранее женщину неоднократно судили за аналогичные преступления. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 сентября.

Злоумышленница в августе не раз приезжала на рынок, расположенный на улице Победы, следила за пожилыми людьми и похищала кошельки. В общей сложности ей удалось украсть 50 000 рублей. Уже установлена причастность подозреваемой к совершению трех фактов.

Полицейские задержали женщину в Ельце, там она проживала. В отделе полиции она призналась, что планировала преступления, а деньги тратила на личные нужды.

По фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».