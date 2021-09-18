Житель Воронежской области уехал на заработки и пропал

Ориентировка добровольцев

В Воронежской области ищут 61-летнего Александра Палагутина. Он пропал в начале июля в Новохоперском районе в селе Елань-Колено. Известно, что мужчина приехал туда на заработки и с тех пор его семья ничего о нем не слышала. Ориентировку по поиску Палагутина опубликовали волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

Из нее следует, что мужчина ростом 170 см, плотного телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Палагутина – срочно сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52.