Кредиты на 1,3 млн рублей оформил на себя и жену житель Воронежской области и перевел мошенникам

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В отдел полиции в Борисоглебске обратился 44-летний житель районного центра, который рассказал, что мошенники выманили у него 1,3 млн рублей. Они убедили мужчину взять несколько кредитов на себя и жену. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 18 сентября.

Действовали аферисты по известной схеме. Сначала позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что со счета мужчины кто-то пытается снять деньги. Мужчина пояснил, что ему об этом ничего не известно, тогда злоумышленник попросил назвать персональные данные и остаток на счете банковской карты. При этом пообещал, что расскажет о его ситуации старшему менеджеру.

Мужчина согласился. После этого ему позвонил другой аферист и представился менеджером банка. Тот сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит, и чтобы этого не допустить, ему необходимо исчерпать свой кредитный потенциал.

Следуя инструкциям, за два дня потерпевший оформил в банках Воронежа кредиты на себя и свою супругу на общую сумму 1,3 млн рублей и перевел по представленным ему реквизитам. Когда деньги ушли мошенникам, он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.