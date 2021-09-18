Прославившегося 22 квартирами Игоря Качкина оставили в СИЗО еще на два месяца

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежского экс-гаишника Игоря Качкина с 22 квартирами на 50 миллионов оставили в СИЗО еще на два месяца. Ленинский райсуд продлил ему срок содержания под стражей. Бывший страж порядка обвиняется в покушении на дачу взятки своему коллеге в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), ему грозит до 8 лет лишения свободы. В СИЗО он пробудет до 19 ноября.

Напомним, ранее замглавы воронежской ГИБДД попал в поле зрения силовиков в связи с приобретением 22 квартир (по его словам, недвижимость на 50 млн принадлежат его родителям), но в прокуратуре посчитали, что легально ни он, ни его родители не могли их приобрести – не позволял заработок. После чего гаишника «сослали» на службу в Панинский район. А Облсуд отказал в возобновлении производства по делу об изъятии 22 квартир. Но вступив в новую должность Качкина поймали на взятке. Предполагается, что он пытался помочь знакомому получить права, не заморачиваясь экзаменами.

После проведенной проверки его также уволили из органов МВД по отрицательным мотивам.