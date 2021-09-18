Пробка сковала выезд из Воронежа в сторону Курской трассы

Скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Воронежа в сторону Курской трассы сегодня днем, 18 сентября. Ее спровоцировала авария на кольце на проспекте Патриотов, судя по информации сервиса «Яндекс. Пробки».

Ситуация в эту субботу повторилась точь-в-точь как в минувшую субботу 12 сентября. Тогда на выезд из Воронежа автомобилисты тратили по часу и больше. К тому же в тот день по трассе перевозили оборудование для Курской АЭС-2.

Сегодня заторы растянулись примерно на 4 км. Автомобили движутся в среднем со скоростью 5 км/ч.

В целом по городу «подстаивает» Кольцовская возле «ГЧ» и Остужевское кольцо со стороны остановки Минская