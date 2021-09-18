Пять воронежских предприятий признали лучшими на конкурсе «Торговля России»

Проспект Революции удостоился звания «Лучшей торговой улицы». Фото - мэрия Воронежа

Минпромторг подвел итоги ежегодного конкурса «Торговля России-2021», на который было подано более 600 заявок. Приняли участие в нем и воронежские предприятия. В списке тех, кто получил высшие награды оказались пятеро наших компаний, сообщили в пресс-службе мэрии 18 сентября.

Высшие награды они получили в пяти номинациях. Любимый воронежцами и гостями города Проспект Революции удостоился звания «Лучшей торговой улицы». А вот сельскохозяйственный региональный кооперативный рынок «Центральный» продолжил традицию 2018-го года и в 2021-м снова был объявлен по решению жюри «Лучшим розничным рынком».

Лучшим магазином стал Buonvicini, а «Русский аппетит» получил высшую награду в номинации «Лучший объект фаст-фуда». И, наконец, «Пряничная Сажина» стала «Лучшей фирменной сетью местного производителя» по версии жюри всероссийского конкурса.

Хорошие результаты воронежских предприятий прокомментировала вице-мэр Воронежа Людмила Бородина. Она отметила, что награды на всероссийском уровне – это высокая планка для наших предприятий, но снижать ее не намерены. И пообещала, что со стороны властей города бизнес не будет обделен, работая в непростых эпидемиологических условиях.

– Мы понимаем, как сейчас нелегко работать бизнесу. Именно поэтому одна из задач, которую перед нами ставит глава Воронежа Вадим Кстенин – индивидуальная работа с каждым предпринимателем. Вадим Юрьевич лично проводит встречи с Советом директоров, участвует в Координационных советах, выезжает на предприятия, мы проводим семинары и обучения, в режиме он-лайн отвечаем на возникающие вопросы и приятно, что результат нашей общей работы не остался незамеченным профильным министерством, – отметила вице-мэр.

Напомним, конкурс «Торговля России-2021» проводится в России уже в четвертый раз. Предприятия подают заявки в 11 номинаций. И задача этого важного события – выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. Торжественную церемонию, на которой наградят победителей, запланировали 7 октября. Представители предприятий получат награды в рамках осеннеи части форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».