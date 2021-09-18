Таксист устроил аварию с пострадавшей в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Авария произошла в центре Воронежа вечером в пятницу 17 сентября. На улице Плехановской в 21:50 столкнулись автомобили Volkswagen Polo с логотипом Uber и Datsun on-DO. Информацию подтвердили в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, за рулем авто с логотипом такси был 31-летний воронежец. Он при перестроении врезался в иномарку под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии 61-летняя пассажирка Datsun получила травмы ее отвезли в больницу. Медики осмотрели женщину и отпустили домой.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. По данному факту проводится проверка.