После столкновения мопеда с кроссовером в Воронеже подросток попал в больницу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 15-летний школьник на мопеде попал в аварию с кроссовером Hyundai Creta. Подросток получил травмы и был доставлен по скорой в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 18 сентября.

Авария произошла накануне вечером, в 18:10 на улице Церковной. Подросток на мопеде «Вортекс», пересекая улицу Новый поселок, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу иномарке и допустил столкновение. За рулем машины находился 46-летний мужчина

В результате аварии школьника доставили в больницу. Медики осмотрели его и отпустили лечиться домой.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. По данному факту проводится проверка.