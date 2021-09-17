Воронежцы выпустили в естественную среду больше 120 выхоженных волонтерами стрижей

В этом году через руки волонтеров Центра охраны животных «Наша природа» прошли более 120 стрижей. Не так давно всех их, выкормленных, подросших и окрепших, отпустили на волю. Перелетные птицы тут же отправились в сторону юга и, скорее всего, уже достигли Африки, где останутся до следующей весны.

- Для нас вылечить животное и вернуть его в природу — большая радость. Но, к сожалению, некоторые травмы приводят к необратимым последствиям, и тогда птица или зверёк уже не может вести полноценную жизнь. Все они остаются под нашим крылом, - добавили зооволонтеры.

На сегодня в Центре остаются серая неясыть, три осоеда, ястреб-перепелятник, черный коршун, серая цапля, еж, енотовидная собака. Содержать такое «семейство» нелегко не только морально, но и материально. Если вы ходите поддержать обитателей Центра, узнайте, как это сделать на странице «Нашей природы» в соцсети.