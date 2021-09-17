Ремонтная бригада демонтировала аварийный участок трубы в Воронеже на улице Беговой

Фото РВК-Воронеж

Пресс-служба водоканала сообщает о ходе ремонтных работ на аварийном участке водовода в Коминтерновском районе. Напомним, из-за аварии, которая произошла еще минувшей ночью, воду отключили жителям более полусотни домов.

- Поврежденный участок чугунной трубы демонтирован, - рассказали в РВК-Воронеж. - Сейчас «отрежем» необходимый метр от стальной. И будем устанавливать.

Прогнозов по срокам возобновления подачи воды в компании пока не дают. Напомним, управа Коминтерновского района организовала подвоз воды к обезвоженным домам. Их адреса можно посмотреть здесь.