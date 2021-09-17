В Воронежской области за два года расчистят 3,7 километра русла реки Подгорная

Работы завершатся в октябре 2023 года Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Калачеевском районе Воронежской области приступили к расчистке русла реки Подгорная. Перед подрядчиком стоит задача расчистить 3,7 километра русла в срок до 1 октября 2023 года.

Работы будут проходить под строгим строительным контролем, заверили в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Перед началом расчистки заместитель руководителя департамента Владислав Калюжный провел на месте будущих работ в селе Заброды выездное совещание с представителями подрядных организаций, администрации и общественности Калачеевского района. Жителям рассказали о сроках реализации проекта, видах работ и необходимости соблюдения требований охранных зон инженерных сооружений, расположенных на участке проведения работ. Речь идет об автомобильном, железнодорожном и пешеходном мостах между городом Калач и селом Заброды.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам.

- В ближайшее время с помощью бульдозера, экскаваторов и другой спецтехники русло реки Подгорная начнут очищать от донных отложений и водной растительности, - рассказали в департаменте.