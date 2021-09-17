Воронежские школьники отправились в военно-историческую экспедицию

Фото управы Ленинского района

В пятницу, 17 сентября, на мемориальном комплексе Чижовский плацдарм стартовала очередная военно-историческая экспедиция по местам боевой славы Воронежской области, разработанная и организованная учащимися 13-й школы при участии учителей и ветеранов.

Ребята проедут по боевому кольцу области, посетят памятные места, узнают об истории боев, защиты и освобождения города. На мемориалах для участников экспедиции организуют экскурсии.

- Волонтеры рассказывают приехавшим впервые сверстникам историю возникновения памятных мест и подробности тех далеких событий, - рассказали в управе Ленинского района. - В этот раз маршрут пролегает почти через всю область с конечной точкой на Осетровском плацдарме в Верхнемамонском районе.

Перед отправлением школьники и взрослые почтили память защитников Воронежа возложением века к монументу на Чижовском плацдарме и посетили Зал памяти.