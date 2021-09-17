Труженица тыла из Воронежа отметила 100-летие

Фото управы Ленинского района

17 сентября жительнице Воронежа Вере Андреевне Семеновой исполнилось 100 лет. На ее долю выпал нелегкий труд в тылу во имя Победы в годы Великой Отечественной войны.

Вера Андреевна воспитала четверых детей и шестерых внуков. А теперь пошли уже и правнуки. Поздравить юбиляршу пришли многочисленные родственники и делегация из управы Ленинского района.

- 100 лет - это возраст большой мудрости, которую Вы накопили за прошедшие годы. На Вашу долю выпали безмерные тяготы и лишения военного лихолетья. Вы их с честью преодолели, отстояли свободу и независимость нашей Родины. Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами - для нас большая честь и радость. Спасибо Вам за подвиг, а также за житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по сей день щедро делитесь с окружающими, - такими словами Веру Семенову поздравил глава управы Сергей Ситников.