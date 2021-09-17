Представители общественных организаций Воронежской области принимают участие в голосовании

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Член Федерального Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, председатель Совета отцов Воронежской области Андрей Згонников проголосовал на избирательном участке 12/40 в Воронеже.

«Сегодня один из важнейших этапов развития России и граждане страны обязаны быть ответственными за свое отечество, прийти и выразить свою волю и гражданскую позицию, чтобы позитивные преобразования и стабильность продолжались» – отметил Андрей Згонников.

Представители штабов общественной поддержки «Единой России» совместно с наблюдателями от других партий и представителями некоммерческих организаций держат на контроле соблюдение требований соглашения «За безопасные выборы» на избирательных участках. Об этом сообщил руководитель федерального штаба общественной поддержки партии, сенатор Александр Карелин.

«Маски, санитайзеры присутствуют в достаточном количестве. Мебель расположена на расстоянии социальной дистанции, нанесена разметка. Сами члены комиссий и служб, обеспечивающих безопасность, в индивидуальных средствах защиты. Избиратели расположены к общению, хорошо реагируют на предложения надеть маску, никто не проявляется недовольства. Все понимают, что это — вопрос безопасности», — рассказал он. По словам Александра Карелина, такая ситуация наблюдается на всех избирательных участках страны.

Напомним, наблюдатели от «Единой России», в количестве более 100 тысяч человек, в течение трех дней голосования будут следить в том числе за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных Центральной избирательной комиссией. Их обучение проходило несколько месяцев.

Ранее партия инициировала соглашение «За безопасные выборы». Его подписали восемь политических сил, в их числе: ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров».

Депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук также уже приняла участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы.

Парламентарий проголосовала 17 сентября на избирательном участке № 12/23 города Воронежа и также отметила соблюдение всех мер безопасности.

«17,18,19 сентября – дни голосования, дни ответственного выбора каждого гражданина нашей страны. Важно прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию. Я сделала свой выбор. Могу отметить, что сам процесс голосования организован с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности – маски, перчатки, индивидуальные ручки, проводится термометрия», – отметила Марина Андрейчук.

Добавим, что в Воронежской области, как и по всей стране, 17,18 и 19 сентября проходит голосование по выборам депутатов в Государственную Думу РФ восьмого созыва, а также депутатов в ряде муниципальных образований.