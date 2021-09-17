Полицейские месяц выслеживали грабителя, напавшего на жительницу Воронежа

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В августе на 39-летнюю жительницу Воронежа на улице Пограничной напал неизвестный мужчина. Он сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку с крестиком и сбежал. Девушка обратилась в полицию. Стоимость похищенного имущества составила 20 тысяч рублей.

Изучив записи камеры наружного наблюдения, оперативники отследили подозреваемого и установили его личность. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 32-летний местный житель. Однако мужчине удавалось почти месяц скрываться от полиции.

Задержали его только сейчас, на территории Репьевского района. Задержанный дал признательные показания и объяснил свои действия тяжелым финансовым положением. Похищенных вещей у него, конечно, уже не оказалось – он сдал золото в ломбард, а вырученные деньги потратил.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Фигурант может получить до четырех лет колонии. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.