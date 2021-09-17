В Воронежской области двум детям погибших в страшной аварии родителей выплатят по 1,1 миллиону рублей

Одна из машин после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о выплате компенсации родственникам пятерых погибших в ДТП в Панинском районе.

- Распорядился выделить из резервного фонда правительства Воронежской области по 1 миллиону 100 тысяч рублей на каждого из двух несовершеннолетних детей, ставших сиротами. Совершеннолетним, как ближайшим родственникам погибших, выплатим по 250 тысяч. Таким образом, дети одной семьи получат совокупно 2 миллиона 700 тысяч. Пострадавшая в ДТП женщина получит 500 тысяч рублей. Думаю, это будет правильно и по-человечески.

Напомним, в пятницу, 17 сентября в 00.15 51-летний пьяный водитель «КамАЗа» врезался в стоявший из-за разбирательства в ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, «Форд Фьюжн». Он потом по инерции ударился в находившийся впереди грузовик «Вольво». Последствия аварии были ужасными: погибли на месте 43-летняя женщина, рулившая «Фордом» и четверо ее пассажиров: двое мужчин 47 и 35 лет, 43-летняя женщина и двухлетняя девочка. Получила травмы 71-летняя пенсионерка. Она тоже ехала в «Форде». 51-летний шофер «Вольво», житель Элисты, в аварии серьезных травм не получил. Как и предполагаемый виновник ДТП.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц». Решается вопрос об аресте шофера «КамАЗа».