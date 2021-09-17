Прокуратура нашла нарушения противопожарных требований на границе леса под Воронежем

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры проверили соблюдение противопожарного законодательства на граничащих с лесным фондом землях.

Выяснилось, что территория на границе леса и местного СОК «Жемчужина» заросло сухой травой, завалено порубочными остатками, нет необходимых для защиты от распространения огня минерализованных полос.

Нашлись претензии и к чиновникам.

- В местах примыкания государственного лесного фонда Коротоятского участкового лесничества к сельскому поселению Петропавловка Острогожского района ширина минерализованной полосы не соответствует требованиям пожарной безопасности, - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура внесла представления руководителю МКУ СОК «Жемчужина» и главе администрации Петропавловского сельского поселения об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.