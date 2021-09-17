Губернатор Воронежской области проголосовал на выборах в Госдуму

Александр Гусев выразил свою гражданскую позицию с утра 17 сентября. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Рано утром в пятницу, 17 сентября, губернатор Александр Гусев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Он положил свой бюллетень в урну на избирательном участке в гимназии имени Басова. Глава области был экипирован в полном соответствии с санитарными правилами – в медицинской маске и в перчатках.

Губернатор отметил, что режим трехдневного голосования опробован еще в 2020 году. И в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки эта мера правильная.

- Режим показал свою результативность. Мы растягиваем процесс и уменьшаем единовременное пребывание людей на избирательных участках. Понимаем, что процесс голосования по времени отрегулировать сложно — здесь не по записи приходят, поэтому трехдневное голосование — абсолютно правильное решение, — отметил Александр Гусев.

Глава региона призвал всех жителей Воронежской области принять активное участие в голосовании:

- Многое зависит сейчас от работы обновленной Государственной Думы, у нее новые полномочия, в том числе существенно влияющие на исполнительную власть при формировании правительства РФ, а также ряд других, которые нижняя палата парламента получила при изменении Конституции. Уверен, люди это понимают и обязательно придут на избирательные участки.

Напомним, проголосовать можно будет 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00. Всех голосующих призывают надевать маски и перчатки. На входе им измерят температуру.

Для участия в выборах депутатов зарегистрированы кандидаты от 14 избирательных объединений: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», Партия пенсионеров.

Также в Воронежской области проводятся дополнительные выборы в областную думу (по одномандатному округу №12) и выборы в органы местного самоуправления в девяти муниципальных районах области и Борисоглебске.