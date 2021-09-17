В Воронежской области суд отклонил жалобу энергетиков, задравших стоимость аренды опор для интернет-провайдера

Горэлектросеть является монополистом в Лисках Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал МУП «Лискинская горэлектросеть» в признании незаконными решения и предписаний Воронежского УФАС России. Ранее ведомство признало необоснованно завышенной стоимость аренды опор, предоставляемой интернет-провайдеру.

- МУП «Лискинская горэлектросеть» занимает доминирующее положение на указанном рынке услуг на территории г. Лиски Воронежской области (в пределах зоны обслуживания), - пояснили в региональном УФАС. - При этом в ходе проведения проверки выяснилось, что стоимость данной услуги в 2019 году выросла со 150 рублей за 1 опору в месяц до 254 рублей.

При этом стоимость аналогичной аренды на территории области значительно ниже, выяснили антимонопольщики.

Ведомство также выявило факт включения в цену экономически необоснованных затрат (амортизация, ремонт), эти затраты уже заложены в тариф на услуги по передаче электрической энергии. Справедливая цена услуги, по расчетам УФАС, – не более 28 рублей с учетом НДС за одну опору.

Управление выдало МУП «Лискинская горэлектросеть» предписание об устранении выявленного нарушения и установления экономически обоснованного размера платы за услуги.