МУП Воронежской области оштрафовали на 280 тысяч рублей за вред экологии

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора в ходе выездной проверки Павловского МУП ЖКХ выявило 68 нарушений природоохранного законодательства на полигоне твердых коммунальных отходов в селе Русская Буйловка, который оно эксплуатирует. Это как общие требования экологической безопасности в отношении атмосферного воздуха и обращения с отходами, так и требования лицензионного контроля.

Так, предприятие не произвело инвентаризацию источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, не разработало мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Кроме того, Павловским МУП ЖКХ в нарушение действующих норм законодательства не вносились квартальные авансовые платежи.

Водители спецтехники не проходили дополнительного профессионального образования по обращению с отходами IV класса опасности; предприятие проигнорировало требования в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, допустив захоронение запрещенных видов отходов.

Обнаружились также нарушения инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов на полигоне.

По итогам проверки должностных лиц МУПа оштрафовали на общую сумму 280 тыс. рублей, а самому предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений.